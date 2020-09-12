في لفتة إنسانية.. الداخلية توافق على التماس سجين لحضور تشييع جثمان والدته

وافقت وزارة الداخلية، على التماس أحد السجناء لحضور تشييع جثمان والدته بمحافظة المنيا.





وتم بتاريخ 11 الجاري الموافقة على الالتماس المقدم لخروج (أحد نزلاء سجن مركز شرطة دير مواس بالمنيا) من محبسه لتشييع جنازة والدته بمدافن العائلة بدائرة المركز حيث تم السماح للسجين المذكور بحضور مراسم تشييع الجنازة وإعادته لمحبسه عقب تلقي واجب العزاء.





ولاقى ذلك استحسان أهليته والمواطنين الذين توجهوا بالشكر لأجهزة لوزارة الداخلية.





ومن ناحية أخرى، أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية اليوم الخميس حجز مسئول مستودع بحوزته 370 أنبوبة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.





وكشفت التحقيقات عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 370 أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة بحوزة (مسئول عن مستودع بوتاجاز - كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) قام بتجميعها بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وأفادت التحقيقات أنه بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ربة منزل بالهرم





كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.









وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.





وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.





وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



