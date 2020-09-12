مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق ضبط (1227) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:





- ضبط (21،850 طن "فراولة مجمدة" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا بالغًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أبوصوير (بمحافظة الإسماعيلية).





- ضبط (3،550 طن "لحوم مستوردة- مفروم دواجن- دهون حيوانية" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا بالغًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة).





- ضبط (8،700 طن "سكر حر- أرز أبيض" معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى- ماكينة تعبئة وتغليف "أدوات إنتاج") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخزن لتجارة وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية).





- ضبط (4 طن دقيق فاخر بدون مستندات ومجهول المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة فاقوس (بمحافظة الشرقية).





- ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على (2،629،883 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء).





- ضبط (17500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) تمهيدًا لبيعها بأزيد من السعر المقرر بغرض التربح ماديًا جراء ذلك، بحوزة مالك مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة).





- ضبط (3،500 طن أسمدة زراعية معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة فاقوس (بمحافظة الشرقية).



