6 انتصارات تمنح الأهلي رقميين تاريخيين في الدوري المصري

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:21 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
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أصبح النادي الأهلي على أعتاب التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، وذلك بعد الفوز العريض الذي حققه أمس الجمعة، على حساب النادي الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في الجولة 26 من البطولة المحلية.
ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 71 نقطة جمعها من (23 انتصارا – 2 تعادل – 1 هزيمة)، بينما يحتل غريمه الزمالك المركز الثاني برصيد 52 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم لإنسحابه من لقاء القمة بالدور الأول ليصبح رصيده الفعلي حاليًا 49 نقطة.

ويكفي الأهلي تعادل غريمه الزمالك أو خسارته في مباراته المقبلة ضد الإنتاج الحربي بالجولة 27 يوم الأحد المقبل للتتويج رسميا بلقب الدوري الممتاز، أما في حالة فوز الأبيض في اللقاء، يجب أن يفوز المارد الأحمر على الاتحاد السكندري في نفس الجولة يوم الإثنين المقبل لحسم اللقب المحلي.

الأهلي على أعتاب تحقيق رقمان تاريخيان في الدوري

واقترب النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر من تحطيم رقمه التاريخي في بطولة الدوري كأكثر الأندية حصدا للنقاط في موسم واحد في تاريخ البطولة المحلية منذ انطلاقها موسم 1948 / 1949، حيث حصد المارد الأحمر 88 نقطة في موسم 2017 / 2018 وهو ما لم يحقق أي فريق آخر.

وكان حسام البدري المدير الفني للأهلي في موسم 2017 / 2018  وقاد المارد الأحمر للفوز في 28 مباراة بالدوري، وخسر مباراتين، وتعادل فريقه في 4 مباريات، وحصد 88 نقطة متفوقا بفارق 20 نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز الثاني وقتها بـ68 نقطة، وحقق رقمًا قياسيًا في تاريخ الدوري المصري.

ويستطيع الأهلي تجاوز رقمه القياسي كأكثر الأندية حصدًا للنقاط في تاريخ الدوري، خلال الموسم الجاري، حيث يحتاج للفوز في 6 مباريات وحصد 18 نقطة من أصل 24 نقطة متبقية له بالمسابقة هذا الموسم للوصول لـ89 نقطة ويكتب رقمًا تاريخيًا جديدًا في البطولة المحلية سيكون من الصعب تحطيمه في المواسم المقبلة.

ويمكن للأهلي أيضًا أن يتخطي هذا الموسم الرقم القياسي المسجل بإسمه كأكثر الأندية تحقيقًا للإنتصارات في موسم واحد بتاريخ الدوري المصري الممتاز (28 انتصارا) والذي حققه موسم 2017 / 2018 ، حيث يحتاج فقط الفوز في 6 مباريات قادمة بالبطولة للوصول لـ(29 انتصارا) ليسجل رقمًا جديدا في تاريخ المسابقة المحلية.

تتويج الأهلي بلقب الدوري هذا الموسم يعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة برصيد 42 لقبًا، متفوقا بفارق كبير عن غريمه الزمالك صاحب الـ12 لقبًا فقط بالبطولة المحلية.

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