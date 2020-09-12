سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 11-9-2020، أمام الجنيه المصرى

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 11-9-2020، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعر العملة الاوروبية بالبنك الأهلى المصرى 18.63 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل 18.58 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.65 جنيه للشراء.
18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.63 جنيه للشراء 
18.79 جنيه للبيع
 
سعر اليورو فى بنك مصر
18.60 جنيه للشراء.
18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.56 جنيه للشراء.
18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.59 جنيه للشراء. 
18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.64 جنيه للشراء.
18.80 جنيه للبيع.
 
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.59 جنيه للشراء.
18.77 جنيه للبيع.
 

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