انفجار ضخم بمدينة باتيس اليمينة (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:38 م
انفجار
انفجار
وكالات
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شهدت مدينة باتيس بمحافظة ابين اليمينية، اليوم السبت، انفجارًا ضخمًا، وسط أنباء عن سقوط ضحايا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

ووفقًا لوسائل الإعلام اليمنية، وقع الانفجار بمصنع الغاز الذي يتواجد بمدينة باتيس مديرية خنفر بمحافظة ابين.

 

وفي وقت سابق، انفجرت سيارة ملغومة في محافظة أبين جنوبي اليمن، أدت لإصابة ثلاثة جنود من قوات الحزام الأمني.

 

 وذكر مصدر في السلطة المحلية في محافظة أبين، بأن جنودا من قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات "اشتبهوا في سيارة مركونة بجانب الطريق شرق مدينة مودية، وبعد الاقتراب منها اكتشفوا أنها ملغومة، وقاموا بتفجيرها".

 

وأشار المصدر، إلى إصابة ثلاثة جنود جراء تفجير السيارة التي يعتقد أن عناصر من تنظيم "القاعدة" الإرهابي قاموا بتفخيخها.  


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مدينة باتيس محافظة ابين انفجار ضخم اليمن

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