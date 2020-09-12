إعادة مبالغ مالية وكمية من المصوغات الذهبية مسروقة بالدقهلية

Advertisements

نجحت مديرية أمن الدقهلية فى إعادة مبالغ مالية وكمية من المصوغات الذهبية مُبلغ بسرقتها بالدقهلية.



تبلغ لمركز شرطة محلة الدمنة بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز).. بإكتشافه سرقة مبلغ مالى وكمية من المصوغات الذهبية وزنت قرابة (500 جرام) من داخل مسكنه.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وبإرشاد أحدهم تم ضبط المسروقات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وفى سياق منفصل... كشفت تحقيقات نيابة النزهة الجزئية فى واقعة سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالى 2000 جنيه من منزل موظف أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة.



وتبين من التحقيقات أن السرقة تمت بأسلوب "المغافلة" مستغلة المتهمة طبيعة عملها طرف المجنى وعلمها بمواعيد عمله وتواجه بالمنزل.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة النزهة مفاده تلقيه بلاغا من مواطن بإكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.



وبالإنتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها إحدى السيدات تعمل لدى المجنى عليه، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة، حرر المحضر الزم بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



اقرأ أيضا...



وفى سياق منفصل... صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه، بعدما دهسه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في البدرشين، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.



بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، يفيد بمصرع شاب أسفل عجلات القطار، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب في العقد الثاني من العمر مصاب بكسور وجروح خطيرة، وبسؤال المارة تبين أن قطار قد دهسه أثناء عبوره شريط السكة الحديد ولا شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات