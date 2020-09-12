الكشف على 1211 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بدمنهور (صور)

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية علاجية بقرية منشأة نصار بمركز دمنهور.





وقال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، إنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد 1211 مريض من خلال عدد 4 عيادة متنقلة في التخصصات المختلفة مثل "جراحة عامة، جلدية تناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، وأمراض باطنة".





وأضاف وكيل وزارة الصة بالبخيرة، أنه تم عمل عدد 361 تحليل دم وطفيليات، وعدد 6 أشعة سينية، وعدد 32 موجات صوتية، وعدد 90 كشف مبكر علي الأمراض الغير سارية، وعدد 100 استبيان، وعدد 4 حالات خلع أسنان، كما تم عمل تثقيف صحي لعدد 231 مريض، وذلك فى إطار خطة محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.





آخر مستجدات أزمة فيروس كورونا بمصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 876 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 82473 حالات.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 100708 حالات من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها، و5607 حالات وفاة.



