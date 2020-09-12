ضبط شخصين لإكراههما عاملا على توقيع وصل أمانة بالقاهرة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة إكراه أحد الأشخاص بالقاهرة بالتوقيع على إيصال أمانة والإستيلاء على هاتفه المحمول.

وتبلغ لقسم شرطة مصرالجديدة بمديرية أمن القاهرة من (عامل بمحل ملابس) بتضرره من (صاحب المحل عمله، شريك بذات المحل) لقيامهما باستدراجه للمحل المشار إليه، وإكراهه على توقيع إيصال أمانة، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، وعلل قيامهما بذلك بسبب مطالبته للمشكو في حقه الأول بمبلغ مالي "مديونية مستحقة له" وكذا حيازته محادثات على هاتفه المحمول تثبت قيام الأول بسرقة شريكه الثاني.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهما وراء إرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (إيصال أمانة "مُذيل بتوقيع المجني عليه).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف الأول بتسليم الهاتف المحمول ملك المجني عليه لأحد الأشخاص، لتفريغ محتويات الهاتف والتحصل منه على المحادثات سالفة الذكر، حيث تم ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المحمول المُستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضبط شخصين القاهرة

أخبار تهمك

بعد التعاقد مع رمضان.. بيراميدز فاوض مدرب الأهلي السابق وبطل البريمير ليج

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 13 ساعة

قرار محمود الخطيب تجاه أزمة صالح جمعة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

الموعد الرسمي.. موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

بن شرقي يضع الزمالك في مأزق

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة من السيسي بشأن مخالفات البناء في القرى

منذ ساعة و نصف

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بعد عرض الرجاء.. الزمالك يفتح ملف بيع نجمه

منذ نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد إجراءات التصالح بالقليوبية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

منذ 37 دقيقة

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"جبروت امرأة".. تستعين ببلطجية لإجبار قريبها للتوقيع على وصل أمانة بالمطرية

"على بياض".. التحقيق في الاعتداء على عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالمطرية

سرق الكلب فـ"خطفوه".. التحقيق مع صاحب محل وعامل لتعديهما على ميكانيكي بالمعادي

"كان عارف إنه غني".. كشف ملابسات خطف وسرقة مالك محجر بالبدرشين

بـ"مسدس صوت".. استدراج طالبة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة

أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة صاحب شركة توريدات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:53 م

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة من السيسي بشأن مخالفات البناء في القرى

11:58 ص

بعد عرض الرجاء.. الزمالك يفتح ملف بيع نجمه

01:00 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

12:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟