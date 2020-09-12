ضبط عاطلين وسائق لسرقتهم عملات محلية وأجنبية بعابدين

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق وعاطلين لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة وسرقتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية من داخل سيارة أجرة بمنطقة عابدين.


تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بأنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم إستوقفه شخصان وإدعيا بأنهما من رجال الشرطة وإصطحباه داخل سيارة أجرة "تاكسى" قيادة آخر وقاموا بتفتيشه وإستولوا منه على (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية) ووضعهم داخل مظروف ثم أجبراه على النزول من السيارة أعلى كوبرى أكتوبر، وعقب إنصرافهما إكتشف قيامهم بإستبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة (سائق وعاطلَين "لإثنين منهم معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. حال إستقلالهم سيارة، وبحوزتهم (7 مظاريف ورقية بداخلهم كمية من ورق الجرائد فى حجم العملات الورقية "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة").

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضافوا بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث النصب على المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" وإرتكابهم واقعة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى ومشغولات ذهبية متحصلات نشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الموعد الرسمي.. موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار محمود الخطيب تجاه أزمة صالح جمعة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد إجراءات التصالح بالقليوبية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة من السيسي بشأن مخالفات البناء في القرى

منذ ساعة و نصف

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

منذ حوالي 15 ساعة

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 12 ساعة

بعد عرض الرجاء.. الزمالك يفتح ملف بيع نجمه

منذ نصف ساعة

بعد التعاقد مع رمضان.. بيراميدز فاوض مدرب الأهلي السابق وبطل البريمير ليج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 23 ساعة

خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

منذ 36 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

بن شرقي يضع الزمالك في مأزق

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط عاطلين لاتجارهما في النقد الأجنبي وبحوزتهما عملات محلية وأجنبية

شخصان ينتحلان صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالجيزة

ضابط شرطة كلمة السر.. سقوط عصابة سرقة المواطنين في الطالبية..

"انتحلوا صفة رجال شرطة".. كشف ملابسات سرقة الخلايجة في الدقي

كشف ملابسات انتحال عاطلين صفة رجال شرطة في الزيتون

بحوزتهم عملات وأسلحة.. ضبط منتحلي صفة ضباط

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:53 م

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة من السيسي بشأن مخالفات البناء في القرى

11:58 ص

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

12:06 ص

بعد عرض الرجاء.. الزمالك يفتح ملف بيع نجمه

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟