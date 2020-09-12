ضبط عاطلين وسائق لسرقتهم عملات محلية وأجنبية بعابدين

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق وعاطلين لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة وسرقتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية من داخل سيارة أجرة بمنطقة عابدين.





تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بأنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم إستوقفه شخصان وإدعيا بأنهما من رجال الشرطة وإصطحباه داخل سيارة أجرة "تاكسى" قيادة آخر وقاموا بتفتيشه وإستولوا منه على (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية) ووضعهم داخل مظروف ثم أجبراه على النزول من السيارة أعلى كوبرى أكتوبر، وعقب إنصرافهما إكتشف قيامهم بإستبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة (سائق وعاطلَين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. حال إستقلالهم سيارة، وبحوزتهم (7 مظاريف ورقية بداخلهم كمية من ورق الجرائد فى حجم العملات الورقية "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة").



بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضافوا بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث النصب على المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" وإرتكابهم واقعة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى ومشغولات ذهبية متحصلات نشاطهم الإجرامى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



