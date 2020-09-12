الموعد الرسمي.. موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:23 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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حدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، المواعيد الجديدة والنهائية لمباريات الدور نصف النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية.
واجتمع المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي أمس الخميس، وقرر تأجيل مباريات  الدور نصف النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية لتقام في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، بعدما كان مقررًا إقامة مباريات الذهاب 25، 26 سبتمبر، ومباريات الإياب 2، 3 أكتوبر.

وسيواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، والزمالك مع الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يواجه بيراميدز نظيره حوريا كوناكري الغيني، ونهضة بركان مع حسنية أغادير في نصف نهائي الكونفيدرالية.

موعد مباراتي الزمالك ضد الرجاء المغربي

ويلتقي الزمالك و نظيره الرجاء المغربي في نصف النهائي الإفريقي، على أن تكون مباراة الذهاب بالمغرب أحد يومي 17 – 18 أكتوبر المقبل، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومي 23، 24 من الشهر نفسه.

كما حدد كاف يوم ٦ نوفمبر القادم موعدًا للمباراة النهائية لدوري الأبطال دون أن يحدد مكان إقامتها.



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