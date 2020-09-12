ضبط 144 قضية مخدرات وتنفيذ 45377 حكما قضائيا متنوعا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (24 سلاح نارى، بحوزة 27 متهم).. وذلك على النحو التالى:
(6) بنادق آلية.
(3) بنادق خرطوش.
طبنجة.
(14) فرد محلى.
(36) طلقة مختلفة الأعيرة.
(5) خزينة متنوعة.
ضبط (190) قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (45377) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(165) حكم جناية.
(14255) حكم حبس جزئى.
(3125) حكم حبس مستأنف.
(21663) حكم غرامة.
(6169) حكم مخالفة.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (6) متهمين، إرتكبوا (14) حادث متنوع.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (144) قضية مخدرات بحوزة (154) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (10،261 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 3،770 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،392 كيلو جرام).
كمية من مخدرة الشابو وزنت (475 جرام).
كمية من مخدرة الآيس وزنت (25 جرام).
كمية من البودرة المخدرة وزنت (150 جرام).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2،228 كيلو جرام)
كمية من مخدر الفودو وزنت (180 جرام).
عدد (4313) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (26) متهمين.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (197) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال إعادة الركبات المبلغ بسرقتها: إعادة عدد (سيارتين).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27105) مخالفة مرورية.
فى مجال فحص السائقين: فحص (30) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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