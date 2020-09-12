رؤساء أقسام جدد بكلية التربية جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعين الدكتور هالة محمود محمد خلف الأستاذ بقسم التاريخ بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم لمدة عام.





كما أصدر قرارا بتعيين أ.د. صفاء على أحمد عفيفي الأستاذ بقسم علم النفس التربوي رئيسا لمجلس القسم لمدة عام.





وأصدر أيضا قرارا بتعيين أ.د. رنده محمد فوزي حسين الأستاذ بقسم اللغة الألمانية بكلية التربية رئيسا ً لمجلس القسم لمدة عام.





كما أصدر قرارا بتعيين ا.د. حسن محمد عبد المقصود رئيسًا لمجلس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية لمدة ثلاثة أعوام.



