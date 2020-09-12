استمرار امتحانات التعليم المدمج لـ6687 طالبا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements

د. الخشت: الجامعة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للتعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة في التعليم

تواصل جامعة القاهرة امتحانات طلاب التعليم المدمج لدور يوليو 2020، والتي يؤديها نحو 6687 طالب وطالبة من المستوي الرابع وسط إجراءات احترازية مُشددة وبإشراف كامل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، على أن تختتم الامتحانات يوم الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر بالقاهرة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم فتح باب التقديم بمركز التعليم المدمج للطلاب الراغبين الالتحاق ببرامج التعليم المدمج خاصة بالنسبة للطلاب الذين مر سنتين على حصولهم على الثانوية العامة أو ما يعادلها لاستكمال تعليمهم العالي، ومن برامج التعليم المدمج: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية (الطفولة المبكرة)، وليسانس الآداب بـ (تخصصات الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، علم الاجتماع التطبيقي، النشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم.
استمرار امتحانات التعليم المدمج لـ6687 طالبا
استمرار امتحانات التعليم المدمج لـ6687 طالبا

أخبار تهمك

بعد عرض الرجاء.. الزمالك يفتح ملف بيع نجمه

منذ أقل من نصف ساعة

قرار محمود الخطيب تجاه أزمة صالح جمعة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد إجراءات التصالح بالقليوبية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 13 ساعة

خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

بن شرقي يضع الزمالك في مأزق

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة من السيسي بشأن مخالفات البناء في القرى

منذ ساعة و 28 دقيقة

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

الموعد الرسمي.. موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

منذ 34 دقيقة

بعد التعاقد مع رمضان.. بيراميدز فاوض مدرب الأهلي السابق وبطل البريمير ليج

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:53 م

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة من السيسي بشأن مخالفات البناء في القرى

11:58 ص

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

12:06 ص

بعد عرض الرجاء.. الزمالك يفتح ملف بيع نجمه

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟