قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في مدينة رأس العين السورية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:19 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بمقتل 3 أشخاص وجرح 5 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة رأس العين في محافظة الحسكة السورية.

 

وانفجرت العبوة الناسفة، في عبّارة مقابل البريد في سوق المدينة، دون أن ترد معلومات عن الجهة التي تقف خلف التفجير.

 

وكانت المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا، تشهد انفجارات متكررة كان آخرها في 27 من الشهر الماضي، حين انفجرت دراجة نارية مفخخة عند دوار البريد في المدينة، ما أدى وقتها إلى مقتل اثنين على الأقل.

 

كما شهدت مدينة الباب بريف حلب الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا، انفجار دراجة نارية كانت مركونة قرب محل تجاري عند دوار البريد الذي سبق أن شهد انفجارا مماثلا في وقت سابق.

 

وفي وقت سابق، تسبب انفجار استهدف خط الغاز العربي بريف دمشق، في انقطاع التيار الكهرباء عن مختلف أنحاء سوريا.

 

وقال وزير النفط والثروة المعدنية السوري على غانم، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة  الأنباء السورية (سانا): "بعد تقييم الوضع، تبين أن الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي بين منطقتي عدرا والضمير في ريف دمشق ناجم عن اعتداء إرهابي".

 

 

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مدينة رأس العين قتلى وجرحى سوريا انفجار عبوة ناسفة

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