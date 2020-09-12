ضبط 2 كيلو من مخدر الأستروكس بالسلام

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، 2 كيلو جرام من مخدر الأستروكس والمواد التي تستخدم في التصنيع بمنطقة السلام.





وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2 كيلو جرام – عبوة تنر وزنت حوالى 30 كيلو جرام- عبوة تحوى المادة الخام لتصنيع مخدر الأستروكس وزنت 100 جرام- كيس يحوي كمية من اللفافات البلاستيكية الشفافة معدة للتعبئة- مقص معدني للتقطيع- ماكينة لاصق بلاستيك- 2 لاصق شفاف- ميزان حساس- مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة عاطل لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع مخدر الأستروكس بقصد الاتجار متخذًا من الشقة محل سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.





وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الأستروكس والإتجار بها، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.



