أبرزهم خاميس وفان دي بيك.. صفقات نارية تشعل فتيل الدوري الإنجليزي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أبرمت الأندية الإنجليزية عدد من الإنتدابات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية للمنافسة على البريميرليج على الرغم من التداعيات الإقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 "

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز الصفقات التي حرصت الإندية الإنجليزية على ضمها قبل إنطلاقة الموسم الكروي الجديد 2020-2021.

أبرز صفقات الدوري الإنجليزي :-

وجاءت أبزر الصفقات على النحو التالي :-

خاميس رودريجيز (إيفرتون)

نجح الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الحصول على خدمات الكولومبي خاميس رودريجيز قادماً من ريال مدريد الإسباني ليمثل التعاون الثالث بينهما حيث لعب ثاني هدافي كأس العالم 2014 تحت قيادة الإيطالي المخضرم بقميص بايرن ميونخ والملكي وأخيراً التوفيز.

دوني فان دي بيك (مانشستر يونايتد)

تمكن مانشستر يونايتد من الحصول على خدمات الهولندي دوني فان دي بيك نجم أياكس أمستردام الهولندي ليشكل ثلاثي ناري في وسط ملعب الشياطين الحمر رفقة البرتغالي بول بوجبا والبرتغالي برونو فيرنانديز.

ناثان أكي (مانشستر سيتي)

أبرم مانشستر سيتي وصيف البريميرليج الموسم الماضي صفقة قوية لتدعيم خط الدفاع بالحصول على خدمات ناثان آكي لاعب بورنموث السابق ليشكل ثنائي دفاعي رفقة إيميريك لابورت.

بن تشيلويل (تشيلسي)

لم يظهر الإسباني ماركوس ألونسو الظهير الأيسر للبلوز بمستوى جيد الموسم الماضي ما جعل الإنجليزي لامبارد يسارع في الحصول على خدمات تشيلويل لاعب ليستر سيتي لإحداث التوازن في هذا المركز.

دوهيرتي (توتنهام هوتسبيرز)

حصل السبيرز تونتهام على خدمات دوهيرتي لاعب وولفرهامبتون وذلك في الوقت الذي يسعى فيه مورينيو للحصول على مركز متقدم الموسم الجاري والوصول للبطولات الأوروبية.

فيران توريس (مانشستر سيتي)

ثاني الصفقات التي حصل عليها جوارديولا خلال الموسم الكروي الجاري الإسباني توريس بعد رحيل مواطنه دافيد سيلفا والذي ترك الفريق وسيترك معه فراغ في وسط الملعب.

تيمو فيرنر (تشيلسي)

جلب لامبارد الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني في صفقة كلفت خزائن البلوز مبلغ 50 مليون إسترليني وتنتظر الجماهير من ثاني هدافي البونسليجا الكثير والكثير.

كاي هافرتز (تشيلسي)

أغلى لاعب في تاريخ إنتدابات البلوز حظي بمناسبة كبيرة من جانب الفرق الكبرى كريال مدريد ومانشستر يونايتد لكن لامبارد نجح في الحصول عليه وينتظر أن يكون من الأسماء الأساسية في تشكيل تشيلسي.

رودريجو مورينو (ليدز يونايتد)

نجح الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد في إبرام صفقة جديدة بالحصول على خدمات مورينو مهاجم فالنسيا الإسباني والذي كان على رادار برشلونة وريال مدريد.

ويليان ( أرسنال )

أبرم ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز صفقة نارية بالحصول على خدمات البرازيلي ويليان الذي لعب مع تشيلسي سبعة مواسم نجح خلالهم في الفوز ببطولة البريميرليج مرتين.

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