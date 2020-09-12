رئيس الوزراء يكشف مفاجأة من السيسي بشأن مخالفات البناء في القرى

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة ليست في صراع مع المواطن، حيث أن الدولة اقتحمت ملف التعديات من أجل مصلحة المواطن.

وأشار "مدبولي"، خلال لقاء مفتوح مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بالقليوبية، اليوم السبت، إلى أنه تم تسجيل 2 مليون حالة مخالفة على 90 ألف فدان منذ 2011، وحتى الآن تلقوا مليون طلب تصالح، منوها بأن التصالح على مخالفات البناء فرصة ذهبية للمواطن.

وأضاف أن الدولة مرنة في التعامل لتحقيق مصلحة المواطن، منوها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن قيمة التصالح لكل المخالفات في الريف المصري سيكون 50 جنيه فقط بغض النظر عن موقع المخالفة، وذلك تيسيرا على أهالي الريف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدبولي مخالفات البناء قيمة التصالح بوابة الفجر القرى الفجر السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 21 ساعة

قرار محمود الخطيب تجاه أزمة صالح جمعة

منذ ساعة و 17 دقيقة

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبا

منذ حوالي 4 ساعات

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

بن شرقي يضع الزمالك في مأزق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

بعد التعاقد مع رمضان.. بيراميدز فاوض مدرب الأهلي السابق وبطل البريمير ليج

منذ أقل من ساعتين

محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد إجراءات التصالح بالقليوبية

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: تلقينا 2949 طلب تصالح مع مخالفات البناء (فيديو)

مدبولي: الدولة ستواجه بحسم أي بناء عشوائي أو غير قانوني

"الإرشاد الزراعي": " التعدي على الأراضي جريمة.. والسيسي تصدى لها" (فيديو)

متحدث محافظة القاهرة: تخفيض قيمة التصالح للمرة الثانية

عمرو أديب: تقنين البناء المخالف يصب في مصلحة المواطن

محافظ الفيوم: التصالح بوابة ذهبية للمخالفين في البناء

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:47 ص

قرار محمود الخطيب تجاه أزمة صالح جمعة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

12:06 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد إجراءات التصالح بالقليوبية

10:56 ص

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

11:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟