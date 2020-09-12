رئيس الوزراء يكشف مفاجأة من السيسي بشأن مخالفات البناء في القرى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة ليست في صراع مع المواطن، حيث أن الدولة اقتحمت ملف التعديات من أجل مصلحة المواطن.





وأشار "مدبولي"، خلال لقاء مفتوح مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بالقليوبية، اليوم السبت، إلى أنه تم تسجيل 2 مليون حالة مخالفة على 90 ألف فدان منذ 2011، وحتى الآن تلقوا مليون طلب تصالح، منوها بأن التصالح على مخالفات البناء فرصة ذهبية للمواطن.



