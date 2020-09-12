منتخب مصر ينعى عزمي مجاهد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:46 ص
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
الفجر الرياضي
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نعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري ، عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة المصري ونجم الزمالك بعد وفاته صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
 
وأصدر الجهاز الفني بيانا رسميا جاء فيه: "بمزيد من الحزن والأسي ينعي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري االكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويجعل مثواه الجنة".

كما نعى الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن عزمي مجاهد في بيان رسمي جاء نصه: "ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه ببالغ الحزن والأسى الكابتن/ عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل و "إنا لله وإنا إليه راجعون".






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