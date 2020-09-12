



خطوات ضم الزوجة لبطاقة تموين الزوج عبر رابط موقع دعم مصر tamwin.com.eg





مع كثر البحث عن خطوات ضم الزوجة لبطاقة تموين الزوج ونقل الزوجة من بطاقة التموين الخاصة بالأب إلى البطاقات التموينية الخاصة بالزوج، ننشر الآن الرابط الذي أتاحته عبر البوابة الرقمية لموقع دعم مصر الخاص بوزارة التموين والتجارة الخارجية https://di.gov.eg/، كما ننشر الشروط اللازم توافرها لتسجيل الزوجة في البطاقة التموينية الخاصة بالزوج، إذ أوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة عبر موقع مصر الرقمية فقط من خلال الرابط الإلكتروني ولا يسمح بالتقديم بشكل شخصي.





ضم الزوجة لبطاقة تموين الزوج

- يقوم الزوج بفتح حساب مسجل باسمه عبر موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين ( اضغط هنا ).

- يتابع الزوج تسجيل بياناته الشخصية ورقم الموبايل الخاص به.

- يختار الزوج خدمات اختر التموين

- بمجرد ظهور قائمة الخيارات يختار “ضم أفراد أسرتي”.

- يكتب الزوج بيانات الزوجة كاملة .

- يقوم بالضغط انقر على اختيار“إضافة”

- يقوم بالضغط على “التالي” ثم “التالي”

- يستمر في المتابعة حتى تظهر له رسالة مكتوب بها “تم ضم أفراد أسرتك بنجاح”





ومن جهتها أكدت وزارة التموين انه بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني عبر موقع دعم مصر ، ستقوم الإدارة المختصة بإنهاء إجراءات الزوجة إلى البطاقة التموينية للزوج خلال فترة تتراوح بين 15 إلى 30 يوماً.





حالات ورسائل خاصة

وننشر الآن الحالات والرسائل الخاصة التي قد تظهر عند التسجيل وذلك من خلال النشرة التي أوضحت فيها الوزارة هذا الأمر.





- يشترط لنقل الزوجة إلى بطاقة تموين زوجها أن تكون تقوم بصرف الخبز من بطاقة والدها.

- قد تظهر رسالة “لا يوجد بيانات للعائلة”لعدم استيفاء البيانات.

- قد تظهر أيضاً رسالة “المواطن غير مستحق التموين” نتيجة لعدم اكتمال قاعدة البيانات بالموقع .

- قد تظهر رسالة لم يتم تحديث البطاقة، وعنها لابد من التحديث ليمكن إضافة الزوجة.





معلومة هامة.. يرجي العلم أن في حالة عدم وجود الزوجة في قاعدة البيانات لا يمكن ضمها لبطاقة الزوج بمعنى أن في السابق كانت الزوجة تقوم بعملية الصرف من بطاقة والدها.



