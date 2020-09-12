مدبولي: الناس تربت على ثقافة "أنا عايز أبني على القيراطين بتوعي"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك 5 آلاف كتلة سكنية وسط الأراضي الزراعية بنيت خلال السنوات الخمس الماضية.





وأشار "مدبولي"، خلال لقاء مفتوح مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بالقليوبية، اليوم السبت، إلى أن ملف التعديات شديد التعقيد، ويثير أزمات، مضيفا: "الأجيال الحالية تربت على ثقافة أن عايز أبني على القيراطين بتوعي"، ولكن المواجهة كانت ضرورية لتحسين الوضع، معلقا: "كنا في سباق بين حركة البناء والمخالفات الجديدة".



