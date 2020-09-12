أوبرا ضمن أسماء مقدمي جوائز "إيمي" الإفتراضية

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تقام فعاليات توزيع جوائز إيمي للمرة الاولى في تاريخها عبر البث الافتراضي نهاية شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الجوائز التي ستوزع عبر تقنية الفيديو الافتراضي للمرة الأولى ستقام في يوم 20 من سبتمبر الجاري، وسيشارك في تقديمها مجموعة مميزة من النجوم الكبار.

واعلن عن المذيعة الشهيرة أوبرا وإيسا راي والممثل الكوميدي انتوني اندرسون ضمن اسماء من تقرر مشاركتهم في تقديم الحفل.

