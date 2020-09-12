شوبير ناعيا عزمي مجاهد: نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:34 ص
شوبير
شوبير
الفجر الرياضي
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حرص الإعلامي أحمد شوبير على نعي عزمي مجاهد مدير إدارة العلاقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، ونجم الزمالك بعد وفاته صباح اليوم إثر وعكة صحية.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق".

وتابع نجم منتخب مصر والأهلي السابق: "داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ويعد مجاهد أحد نجوم الكرة الطائرة في الزمالك ومنتخب مصر ونال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في 1974 وتقلد مجاهد العديد من المناصب سواء في اتحاد الكرة أو نادي الزمالك.




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