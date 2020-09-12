رئيس الوزراء عن مخالفات الخصوص: هنوصل مرافق إزاي في هذا الوضع

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تعمل على التصدي لكل القضايا المتراكمة من عقود طويلة، حيث أن عدم المواجهة يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وأشار "مدبولي"، خلال لقاء مفتوح مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بالقليوبية، اليوم السبت، إلى أن مصر فقدت 400 ألف فدان على مدار 40 عام، من أخصب أراضيها، ومن 2011 وحتى الآن فقدت 90 ألف فدان، منوها بأن الدولة حتى تعوض الـ 90 ألف فدان ستنفق 18 مليار جنيه.

وعرض رئيس الوزاء صور لمدينة الخصوص، معقبا: "هنوصل غاز ومرافق إزاي في هذا الوضع.. إيه الحل"، منوها بأن البناء المخالف يعرقل جهود التنمية، لافتا إلى أن تعداد السكان الهائل بالخصوص أدى لنقص بالمدارس والمستشفيات.

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