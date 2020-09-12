جامعة بنها تعقد اللقاء المجتمعي الثالث لاختيار الكليات الجديدة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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عقدت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، ثالث حوار مجتمعي لاستطلاع الآراء المجتمعية حول اختيار الكليات الجديدة التى سيتم إنشاؤها بجامعة بنها.

حضر الحوار، الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وشارك في الحوار المجتمعي الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وممثلي المجتمع المدني، ومجلس النواب بمحافظة القليوبية، وعمداء كليات الصيدلة وطب الاسنان والسياحة والفنادق بجامعات عين شمس والزقازيق وطنطا والفيوم ونقيب أطباء القليوبية، ووكيل نقابة الصيادلة وممثلى الأزهر والأوقاف والكنيسة والتربية والتعليم والمجلس القومى للمرأة والسياحة والآثار والأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية وعدد من قيادات واعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وفي كلمته أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على التواصل والانفتاح مع المجتمع المحلي ومن هذا المنطلق عقدت الجامعة أول مبادرة حقيقية على أرض الواقع بمشاركة الأطياف المجتمعية المختلفة بمحافظة القليوبية، وكانت هي الأولى من نوعها في الجامعات المصرية وخرجت بتوصيات إنشاء كلية العلاج الطبيعي وشعبة التربية الرياضية للبنات وبالفعل تم بدء العام الدراسي الجديد بكلية العلاج الطبيعي بقدرة استيعابية ٩٠٠ طالب وهذا دليل مؤكد على نجاح الحوار المجتمعي المبادرة التي تتبناها الجامعة واليوم الحوار المجتمعي الثالث للوصول إلى القرارات المناسبة حول اختيار إنشاء كلية جديدة تنضم إلى كليات الجامعة والمقترحات ومنها كلية الصيدلة او كلية طب الأسنان أو كلية السياحة والفنادق وأو اختيار كلية ذات تخصص جديد وتكون غير نمطية وغير تقليدية.

من جانبه قال الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة بنها ستعمل على انشاء كلية جديدة خلال العام الجامعى القادم 2021 -2022، وبناء على مناقشات اليوم سيجرى اختيار إما كلية الصيدلة أو طب الأسنان أو السياحة والفنادق، حيث أن الجامعة خلال الفترة الماضية حصلت على موافقات من المجلس الاعلى للجامعات ومجلس الوزراء لإنشاء كلية الصيدلة كما تعمل الجامعة على استكمال ملفات كلية طب الأسنان وكلية السياحة والفنادق.

وأشار المغربي إلى أن إدارة الجامعة حريصة على التواصل مع المجتمع المحلي والوصول إلى رأى توافقي لاستطلاع رأى المهتمين والمستفيدين من إنشاء الكليات الجديدة التي سوف يجرى اختيارها للبدء في إنشائها خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى أشاد جميع المشاركين في حوار جامعة بنها المجتمعى بالمبادرة التى طرحتها الجامعة للخروج بتوصيات حول إنشاء وفتح كليات جديدة تخدم أبناء القليوبية تواكب سوق العمل.

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كليه الطب جامعة بنها

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