متحدث الكهرباء عن إنتاجية مصر: "اللي جاي أحلى" (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي، باسم وزارة الكهرباء، أن إنتاجية مصر من الكهرباء على المستوى المحلي كافية، ويوجد قدرات احتياطية تتجاوز 25%، وهناك ضمان لتوفير احتياجات الكهرباء مستقبليًا في كافة الأنشطة، مستطردًا: "إن شاء الله اللي جاي أحلى".

كما أكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، اليوم السبت، نفيه لما تردد حول تحديد سعر تصدير الكهرباء لقبرص واليونان، قائلًا:" أي نشاط جديد في مصر يلاقي بعض الإشاعات المغرضة".

وأوضح أن هناك خطوط ربط بين مصر والأردن وليبيا والسودان، بجانب السوق المشاركة للكهرباء التي شهدت خطوات كبيرة جدًا، كما يوجد مشروع للربط مع السعودية وآخر مع قبرص واليونان، ولكنه ما زال في مجال الدراسات والبحث، وهو مقترح عن طريق كابل بحري لتبادل 2000 ميجا وات.

وعن مشروع الطاقة النووية بالضبعة، قال إنه يأتي فى إطار استكمال التراخيص الخاصة به، وبدء الإنشاء، ومن المتوقع أن تدخل الأربع وحدات التي تصل انتاجية الواحدة منها "1200 ميجا وات" الخدمة بحلول 2029، وتكون بداية لترجمة حقيقية لوجود مصر في المركز المحوري لتبادل الطاقة.

وأوضح، أن هناك خطة لما يسمى مزيج الطاقة، ليتضمن دخول مصادر أخرى للطاقة، كالطاقة المتجددة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وواصل: "هناك قدرات كبيرة لطاقات مصر المتجددة ومشروعات كبيرة فى مجال الطاقة وإن شاء الله مع تطوير شبكات الكهرباء ستكون مصر محورًا لتبادل الطاقة".

كما أشار إلى أن مصر تشهد تطويرًا كبيرًا في مجالات الطاقة، وتستهدف أن تصبح مركز محوري لتبادل الطاقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصدر للطاقة بوابة الفجر انتاجية مصر الكهرباء الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

بعد التعاقد مع رمضان.. بيراميدز فاوض مدرب الأهلي السابق وبطل البريمير ليج

منذ أقل من ساعتين

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد إجراءات التصالح بالقليوبية

منذ ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 21 ساعة

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 11 ساعة

بن شرقي يضع الزمالك في مأزق

منذ حوالي 6 ساعات

قرار محمود الخطيب تجاه أزمة صالح جمعة

منذ ساعة و 12 دقيقة

خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 12 ساعة

محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الكهرباء يتوجه لفيينا للمشاركة فى فعاليات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

اليوم.. انعقاد جلسات حوارية حول الربط الكهربائى بمؤتمر التعاون العربى الصينى

"السيسي": مصر تسعى للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وزير الكهرباء يستعرض مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجالات التعاون بين الطرفين

ننشر أبرز انجازات قطاع " الكهرباء"خلال السنوت الماضية

برلماني: مشروع إنتاج الطاقة بالضبعة له أهمية كبيرة من حيث توفير الكهرباء

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:47 ص

قرار محمود الخطيب تجاه أزمة صالح جمعة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

12:06 ص

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد إجراءات التصالح بالقليوبية

10:56 ص

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

11:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟