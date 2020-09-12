متحدث الكهرباء عن إنتاجية مصر: "اللي جاي أحلى" (فيديو)

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي، باسم وزارة الكهرباء، أن إنتاجية مصر من الكهرباء على المستوى المحلي كافية، ويوجد قدرات احتياطية تتجاوز 25%، وهناك ضمان لتوفير احتياجات الكهرباء مستقبليًا في كافة الأنشطة، مستطردًا: "إن شاء الله اللي جاي أحلى".





كما أكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، اليوم السبت، نفيه لما تردد حول تحديد سعر تصدير الكهرباء لقبرص واليونان، قائلًا:" أي نشاط جديد في مصر يلاقي بعض الإشاعات المغرضة".





وأوضح أن هناك خطوط ربط بين مصر والأردن وليبيا والسودان، بجانب السوق المشاركة للكهرباء التي شهدت خطوات كبيرة جدًا، كما يوجد مشروع للربط مع السعودية وآخر مع قبرص واليونان، ولكنه ما زال في مجال الدراسات والبحث، وهو مقترح عن طريق كابل بحري لتبادل 2000 ميجا وات.





وعن مشروع الطاقة النووية بالضبعة، قال إنه يأتي فى إطار استكمال التراخيص الخاصة به، وبدء الإنشاء، ومن المتوقع أن تدخل الأربع وحدات التي تصل انتاجية الواحدة منها "1200 ميجا وات" الخدمة بحلول 2029، وتكون بداية لترجمة حقيقية لوجود مصر في المركز المحوري لتبادل الطاقة.





وأوضح، أن هناك خطة لما يسمى مزيج الطاقة، ليتضمن دخول مصادر أخرى للطاقة، كالطاقة المتجددة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.





وواصل: "هناك قدرات كبيرة لطاقات مصر المتجددة ومشروعات كبيرة فى مجال الطاقة وإن شاء الله مع تطوير شبكات الكهرباء ستكون مصر محورًا لتبادل الطاقة".



