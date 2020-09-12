غدًا.."يوم أن قتلوا الغناء" يعود من جديد على مسرح الطليعة

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يستعد البيت الفني للمسرح بقيادة

الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة غدًا لعرض مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات، والعرض من إخراج تامر كرم ويستمر يوميًا عدا الثلاثاء.





و"يوم أن قتلوا الغناء" يدور حول صراع ما يحدث بين أخوين، في رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون و الصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.



والعرض بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، محمد ناصر ، ألحان المهدي، هايدي رفعت ، حمادة شوشة، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي ، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، وهو من تأليف محمد جمال، إخراج تامر كرم.





وحققت مسرحية "يوم قتلوا الغناء" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ إفتتاحها، وتم عرضها للعام الثالث على التوالي بين القاهرة والإسكندرية، وعرضت في شهر نوفمبر الماضي على مسرح الطليعة بالعتبة، و في المعهد العالي للفنون المسرحية، وجامعة عين شمس.



ونال العرض على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان القومي للمسرح المصري فى الدورة العاشرة ، وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحي وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل ،وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد ، جائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود ، كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الرابعة والعشرين.