التفاصيل الكاملة بشأن طفل قصر النيل الذي أنقذه فريق أطفال بلا مأوى

بعد تداول واقعة افتراش طفل للرصيف بأحد شوارع وسط البلد، يرتدي ملابس ممزقة وعلى وجهه آثار ضرب، سارعت وزارة التضامن لفحص الأمر، وأنقذه فريق أطفال بلا مأوى، بإيداعه في إحدى دور الرعاية.





واقعة طفل قصر النيل

البداية، حينما تداولت واقعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لطفل يفترش الرصيف بشارع قصر النيل، يرتدي ملابس ممزقة وتبدو على وجهه آثار شجار وعراك-





تدخل التضامن الاجتماعي

وبمجرد انتشار واقعة طفل قصر النيل، كلفت نيفين القباج وزيرة التضامن، فريق التدخل السريع المركزي ومأموري الضبط القضائي بالوزارة لفحص الأمر.





وتوجه الفريق المكلف بالمهمة على الفور لمكان تواجد الطفل وظل يبحث عن الطفل بدون جدوى، إلا أنه تلاحظ تواجد طفل آخر يرتدى نفس الملابس التي كان يرتديها الطفل الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.





أطفال متسولة

واستدرج الفريق، الطفل الذي أفاد بأن الملابس التي يرتديها هي بالفعل نفس الملابس التي ظهر بها الطفل الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بشارع قصر النيل، واستكمل أنه يوجد أطفال آخرون يمتهنون التسول ويقومون بتمزيق ملابسهم لاستعطاف المارة لحصولهم على مبالغ مالية وملابس وأطعمة ومشروبات.





محضر بالواقعة

وعلى الفور، توجه أعضاء الفريق ومأمور الضبط القضائى بصحبة الأطفال المعثور عليهم لقسم شرطة عابدين وتم تحرير محضر قيد تحت رقم ٢٨٢٠ لسنة ٢٠٢٠ بإيداع الأطفال إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، وبالفعل تم إيداع الأطفال فورًا ليتلقوا كافة أوجة الرعاية.





إنقاذ الطفل للمرة الثانية

وأنقذ فريق أطفال بلا مأوى بالقاهرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، للمرة الثانية الطفل محمد، أحد الأطفال المشردين بمنطقة وسط البلد.





وسبق أن وضع الطفل في إحدى دور التربية، حيث اكتشف أن أسرته تعيش فى منطقة بشتيل وتعمل في التسول.





وبعد رعايته من قبل "أطفال بلا مأوى"، تعمد أهله تهريبه من الدار، وأخذوه مرة أخرى ليعمل فى التسول مجددا بمنطقة وسط البلد.





وكان خط نجدة الطفل 16000، تلقى بلاغًا برقم 16074 بتواجد طفل يتسول في شارع قصر النيل، يبلغ من العمر 10 سنوات، وفي حالة سيئة للغاية.





وباتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع الخطر عن الطفل وسرعة انقاذه، عثر فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي عليه في محيط منطقة وسط البلد، وتم التوجه به إلى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر بالواقعة، للعرض علي النيابة العامة، لاستصدار قرار بايداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية الآمنة؛ لكون أهليته غير أمينين عليه، ويمتهنون التسول، ويستغلونه في مثل هذه الأعمال.