الكشف على 4 مرشحين محتملين لمجلس النواب في كفر الشيخ

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أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المستشفيات المخصصة للكشف علي مرشحي مجلس النواب قد استقبلت 4 مرشحين محتملين حتي الأن، وتم توقيع الكشف عليهم بعد دفع الرسوم المالية التي أقرتها الوزارة.



وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المستشفيات تستقبل النواب لتوقيع الكشف عليهم منذ التاسعة صباحا وحتي التاسعة صباحا، مع إعطائهم مستند يفيد بتوقيع الكشف الطبي عليهم حتي يدرجوه ضمن أوراق تقدمهم للترشح.





وأكدت الدكتورة سوسن سلام، أنه يتم توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح وعمل الفحوصات اللازمة له بعد أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة له، كما ستلتزم اللجنة الطبية بإعطاء طالب الترشح إفادة علي النموذج المعد لذلك بأنه تقدم لإجراء الكشف الطبي عليه ليقدمه ضمن أوراق الترشح.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد في 17 سبتمبر إلى 26 سبتمبر (من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً





وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 876 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 82473 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 100708 حالات من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها، و5607 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.