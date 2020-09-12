الجزار: أول أكتوبر.. بدء تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً للفائزين بالقاهرة الجديدة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
الفجر
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الخميس الموافق 1102020 وحتى يوم الخميس 17122020 في تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزًا بمناطق ( A – D – C - B)بحي الأوركيد (الألف فدان سابقًا).

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه على المواطنين الفائزين بقطع الأراضي بتلك المناطق التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (A) من 1: 18، يوم الخميس 1102020، والقطع من 19: 36، يوم الأحد 4102020، والقطع من 37: 54، يوم الإثنين 5102020، والقطع من 55: 72، يوم الثلاثاء 6102020، والقطع من 73: 90، يوم الأربعاء 7102020، والقطع من 91: 108، يوم الأحد 11102020، والقطع من 109: 126، يوم الإثنين 12102020، والقطع من 127: 144، يوم الثلاثاء 13102020، والقطع من 145: 162، يوم الأربعاء 14102020، والقطع من 163: 180، يوم الخميس 15102020، والقطع من 181: 199، يوم الأحد 18102020.
وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (D) من 1: 18، يوم الإثنين 19102020، والقطع من 19: 36، يوم الثلاثاء 20102020، والقطع من 37: 54، يوم الأربعاء 21102020، والقطع من 55: 72، يوم الخميس 22102020، والقطع من 73: 90، يوم الأحد 25102020، والقطع من 91: 108، يوم الإثنين 26102020، والقطع من 109: 126، يوم الثلاثاء 27102020، والقطع من 127: 144، يوم الأربعاء 28102020، والقطع من 145: 162، يوم الأحد 1112020، والقطع من 163: 180، يوم الإثنين 2112020، والقطع من 181: 193، يوم الثلاثاء 3112020.
وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (C) من 1: 18، يوم الأربعاء 4112020، والقطع من 19: 36، يوم الخميس 5112020، والقطع من 37: 54، يوم الأحد 8112020، والقطع من 55: 72، يوم الإثنين 9112020، والقطع من 73: 90، يوم الثلاثاء 10112020، والقطع من 91: 108، يوم الأربعاء 11112020، والقطع من 109: 126، يوم الخميس 12112020، والقطع من 127: 139، يوم الأحد 13112020.
وقال المهندس أمين غنيم: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (B) من 1: 18، يوم الإثنين 16112020، والقطع من 19: 36، يوم الثلاثاء 17112020، والقطع من 37: 54، يوم الأربعاء 18112020، والقطع من 55: 72، يوم الخميس 19112020، والقطع من 73: 90، يوم الأحد 22112020، والقطع من 91: 108، يوم الإثنين 23112020، والقطع من 109: 126، يوم الثلاثاء 24112020، والقطع من 127: 144، يوم الأربعاء 25112020، والقطع من 145: 162، يوم الخميس 26112020، والقطع من 163: 180، يوم الأحد 29112020، والقطع من 181: 198، يوم الإثنين 30112020، والقطع من 199: 216، يوم الثلاثاء 1122020، والقطع من 217: 234، يوم الأربعاء 2122020، والقطع من 235: 252، يوم الخميس 3122020، والقطع من 253: 270، يوم الأحد 6122020، والقطع من 271: 288، يوم الإثنين 7122020، والقطع من 289: 299، يوم الثلاثاء 8122020، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص يومي الإثنين 14122020، والخميس 17122020 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

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