الري: البحيرة الأعلى على مدار الأسبوع بواقع 201 إزلة تعديات

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
الفجر
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تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (280،214) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة (1079) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ (330) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (686) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (63) إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ عدد ( ٣٣٠) إزالة من بداية شهر سبتمبر ٢٠٢٠ وعلى مدار عشرة أيام شملت (٢٢) إزالة بمحافظة القاهرة و(٢٢)إزالة بمحافظة الجيزة و(٦) إزالات بمحافظة القليوبية و(٧٩)إزالة بمحافظة الغربية و(١٠)إزالات بمحافظة المنوفية و(٣٠)إزالة بمحافظة البحيرة و(٤)إزالات بمحافظة كفر الشيخ و(٣)إزالات بمحافظة الدقهلية و(٢٥)إزالة بمحافظة دمياط و(١٠)إزالات بمحافظة المنيا و(٣٧)إزالة بمحافظة أسيوط و(٣١)إزالة بمحافظة سوهاج و(٤٥)إزالة بمحافظة قنا و(٦) إزالات بمحافظة أسوان ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن )٥٦٠٨٤)حالة تعدي.

ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (٦٨٦) مخالفة خلال الأسبوع من شهر سبتمبر شملت إزالة (٥٥) إزاله بمحافظة القليوبية و(٩٨) إزالة بمحافظة المنوفية و(١٧١) إزالة بمحافظة البحيرة و(٤٤) إزالة بمحافظة الجيزة و(٢١) إزالة بمحافظة الدقهلية و(٧٨) إزالة بمحافظة قنا و(٤٣) إزالة بمحافظة أسيوط و(٩) إزالات بمحافظة سوهاج و(٧٧) إزالة بمحافظه المنيا و(٣٧) إزالة بمحافظة الشرقيةو (١٢) إزالة بمحافظة الفيوم و(٦) إزالات بمحافظة الغرببه و(١٠) إزالات بمحافظة الإسكندرية و(٣) ازالات بمحافظه الإسماعيليه و(٢١) إزالة بمحافظة القاهرة ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (١٤٦٥٠٢ ) إزالة.

وفي سياق متصل أفاد المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الحالي بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت (63) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية على مستوى( 5 ) محافظات.وقد تضمنت تنفيذ ( 54) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية 40 إزالة - الدقهلية بعدد 4 إزالات – القليوبية 7 إزالات – دمياط 3 إزالات، بالإضافة لتنفيذ 9 إزالات بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط9 إزالات، هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه ( 77628) إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث
الري: البحيرة الأعلى على مدار الأسبوع بواقع 201 إزلة تعديات
الري: البحيرة الأعلى على مدار الأسبوع بواقع 201 إزلة تعديات
الري: البحيرة الأعلى على مدار الأسبوع بواقع 201 إزلة تعديات
الري: البحيرة الأعلى على مدار الأسبوع بواقع 201 إزلة تعديات

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