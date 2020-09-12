الأوقاف: دورتان تأهيليتان بمعسكر أبوبكر الصديق

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أعنلت وزارة الأوقاف انطلاق الدورتان التأهيليتان الخامسة والسادسة للأئمة الجدد بمعسكر “أبو بكر الصديق” بالإسكندرية اليوم السبت إلى الاثنين، ويقوم على تدريبهم وتأهيلهم نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين.



وأوضحت الوزارة أن معسكر أبي بكر الصديق بالعصافرة بمدينة الإسكندرية بدء مساء اليوم الجمعة في استقبال المتدربين، على أن تبدأ المحاضرات في تمام العاشرة صباحًا.



يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتأهيل المستمر، وتنمية المهارات المتنوعة لدى السادة الأئمة.



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*أمين عام الأخوة الإنسانية يهنئ فريق ايناكتس جامعة الأزهر لفوزه بكأس العالم في ريادة الأعمال*



هنأ المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، فريق ايناكتس جامعة الأزهر الذي مثل مصر في مسابقة ريادة الأعمال الإجتماعية لعام 2020، وحاز علي المركز الأول على مستوى العالم متفوقًا على 32 فريقا مشارك في المسابقة يمثلون أقَوي الجامعات في العالم من بينها كندا وأمريكا وألمانيا والهند والصين وكوريا والبرازيل.



وقال المستشار محمد عبد السلام في تدوينة علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": أهنأ فرسان الأزهر على الفوز بكأس العالم للإبداع الاجتماعي لعام 2020، لقد شرفتم مصر ورفعتم اسم الأزهر عاليًا، وأكدتم مجددًا أنكم قادرون بعلمكم وعزيمتكم وبمنهجكم الأزهري أن تحققوا المنجزات".



وأعرب " أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية " عن فخره بفريق جامعة الأزهر المشارك في المسابقة واصفا ما حققوه من فوز "بالإنجاز الكبير"، ومتوجها برسالة لهم قائلا:" ليكن هذا الإنجاز الكبير بداية لحلم أكبر تعملون فيه من أجل مستقبل وطنكم والإنسانية".

