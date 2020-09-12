ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:26 ص
ليفربول
ليفربول
وكالات
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انتظر ليدز يونايتد 16 عاماً حتى يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيستكشف بوضوح فريق المدرب مارسيلو بيلسا ما سيقابله عندما يصطدم بليفربول في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت بأنفيلد في أول جولة.

 

هيمن فريق المدرب يورجن كلوب على لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، وتوج بلقبه الأول في 30 عاماً، وبفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

 

ويمكن أن يصبح محمد صلاح أول لاعب من "الريدز" يسجل في 4 مواسم متتالية في الجولة الافتتاحية، وثاني لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل عام ، مما يضاهي إنجاز تيدي شيرينغهام بين مواسم 1992-1993 و1995-1996.

 

وفاز ليدز بدوري الدرجة الثانية بفارق 10 نقاط، ليضمن العودة إلى دوري الأضواء بعد غياب طويل، وسيدخل المسابقة بروح عالية رغم واقع غياب مشجعيه المتحمسين عن حضور المباريات.

 

ورغم أن ليدز يحتاج إلى الكثير من العمل الجاد لتعزيز مكانته في الدوري الممتاز، فإن هذه المباراة أعادت ذكريات مطلع سبعينات القرن الماضي عندما كان من بين فرق الصفوة في البلاد.

 

وخلال تلك الحقبة أقيمت مباراة شهيرة بين الفريقين في الدرع الخيرية عام 1974، حيث تبادل كيفن كيغان وبيلي بريمر اللكمات في إستاد ويمبلي وتعرضا للطرد.

 

لكن من المرجح أن يكون الضغط حاضراً، بدلاً من اللكمات، في مباراة يوم السبت وسيكون من المثير متابعة ليدز بمهاجمه الإسباني الجديد رودريغو يلعب بأسلوبه في الضغط ضد أسلوب مشابه للمدرب كلوب.

وكشفت شركة جريسنوت للإحصاءات الرياضية أن هذا الموسم سيشهد أكبر عدد من الأبطال السابقين في 51 عاماً، حيث أحرز 15 فريقاً من الدوري الممتاز اللقب، وهذا أكبر عدد من تنافس الأبطال السابقين في دوري الأضواء منذ حدثت موسم 1969-1970 بوجود العدد ذاته.

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