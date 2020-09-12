زلزال قوي يضرب شمال شرق اليابان

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم السبت، أن هزة أرضية قوتها6.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت المناطق الواقعة بشمال شرق البلاد.

ولم تصدر السلطات اليابانية، حتى الآن أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ووقع الزلزال في الساعة 11:44 صباحًا بالتوقيت المحلي ونشأ على عمق حوالي 40 كيلومترًا قبالة محافظة مياجي، وكانت شدته 4 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانية البالغ 7 درجات في محافظات أوموري وإيواتي ومياجي.

رغم ذلك، لم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا في المنطقة، حسبما أعلنت عنه السلطات حتى الآن.

وأكد مسئولون محليون أنه لم يتم ملاحظة أي اضطرابات أو أضرار في محطات الطاقة النووية في محافظات أوموري وفوكوشيما وإيباراكي ومياجي، بما في ذلك محطتي فوكوشيما دايتشي و دايني.