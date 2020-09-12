روسيا تعلن تسجيل 5488 إصابة و119 وفاة بكورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:58 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، 5488 إصابة و119 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى مليون و57362 حالة، منها 18484 وفاة.

 

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، عن رصد 5363 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 5218 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ السابع من أغسطس عندما تم تسجيل 5372 إصابة.

 

وأوضحت السلطات الصحية الروسية، أن حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا في البلاد لا تزال فوق عتبة الخمسة آلاف لليوم السابع على التوالي.

 

وتتوزع الإصابات الجديدة، بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء دائرة نينيتس ذات الحكم الذاتي الواقعة في أقصى شمال البلاد)، مشيرا إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.3% من المرضى الجدد.

 

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت خلال اليوم الأخير 128 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 142 وفاة في اليوم السابق.

 

وقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بـ0.5% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 1046370 إصابة مؤكدة منها 18263 حالة وفاة و165734 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضا بـ680 حالة نشطة منذ أمس).

 

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