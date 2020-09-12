بعد التعاقد مع رمضان.. بيراميدز فاوض مدرب الأهلي السابق وبطل البريمير ليج

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:07 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن بيراميدز دخل في مفاوضات رسمية مع أكثر من مدرب في الفترة الماضية وكان على رأسهم إيهاب جلال، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة وذلك لخلافة مدربه الحالي أنتيتشاتشيتش.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بيراميدز فاوض الهولندي مارتن يول مدرب النادي الأهلي السابق بالإضافة إلى كلاوديو رانييري وستيف بروس".

وأوضح: " ستيف بروس اعتذر بسبب إعتزاله التدريب بينما كلاوديو رانييري اعتذر لارتباطه بعقد مع مدرب سامبدوريا الإيطالي".

يذكر أن كلاوديو رانييري سبق له التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي قبل 4 مواسم، حيث توج الثعالب بلقبهم الأول في البريمير ليج.

وكان فريق بيراميدز قد تلقي خسارة أمام نظيره المصري بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعاقد بيراميدز مع نجم الأهلي السابق رمضان صبحي في صفقة كبيرة لم يتم الكشف عن قيمتها المادية.



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رياضة رمضان صبحي بيراميدز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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