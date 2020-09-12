نهى عابدين تصور "إلا أنا" مع كندة علوش و"نمرة اتنين" مع عمرو يوسف

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تقوم الفنانة الشابة نهى عابدين حاليًا بتصوير مشاهدها في حكاية "الناحية التانية" من مسلسل "نمرة اتنين"، وهو من تأليف سما عبد الخالق وإخراج طارق العريان، والحكاية تدور فى حلقة واحدة فقط، وهي مكونة نن 8 حلقات كل حلقة تضم أبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين.


"نمرة اتنين" بطولة منى زكي، نيللى كريم، آسر ياسين، أمينة خليل، شيرين رضا، إياد نصار، واللبنانى عادل كرم، صبا مبارك، أحمد مالك، ويشارك فى إخراجه آدم عبد الغفار، طارق العريان، تامر محسن، هاني خليفة، هادي الباجوري، محمد شاكر، أحمد النجار، وهو من تأليف آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدي، سارة طيبة، سما عبد الخالق.

ومن ناحية أخرى بدأت نهى عابدين في تصوير مشاهدها في حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" والتى يتولى إخراجها أحمد حسن، وهي بطولة كندة علوش، محمد شاهين، محمد علاء، وتناقش الحكاية ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التى تواجههم، وذلك من خلال قصص مختلفة.

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