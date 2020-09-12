مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس بالرشاح في قليوب

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لقي 5 أشخاص مصرعهم بينهم طفلان، وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس برشاح طنان- السد التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.



انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وجرى انتشال الجثث والمصابين ونقلهم إلى مستشفى قليوب العام وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز قليوب بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق طنان - السد بقليوب.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الاسعاف وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع طفلين و3 شباب وإصابة 5 أشخاص آخرين.



كما تبين أن الضحايا والمصابين جميعهم أقارب وكانوا في حفل زفاف أحد أقاربهم وأثناء عودتهم اختلت عجلة القيادة في يد سائق الأتوبيس فانقلب فى الرشاح، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المصابين إلى مستشفى قليوب العام وتولت النيابة التحقيق.