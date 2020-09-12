سمير راغب: جماعة الإخوان تنهار.. وفي طريقها للتلاشي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن الكذب والتناقض سمة من سمات المنتمين لجماعة الإخوان، ولكن هناك متغير طرأ على الوضع وهو وعي المواطن، حيث أصبح المواطن مدرك أن الجماعة كاذبة، وتدعي كذبا على الدولة المصرية.

وأشار "راغب"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الإخوان يحاولون بث اكاذيبهم لتأجيج مشاعر المواطنين والتي كان أخرها أن الدولة تهدم المساحد، معلقا: "هذا لم يحدث.. والدولة بنت مساجد بديلة وعلى أحدث طراز لأي مساجد تم هدمها وكانت تعطل مصالح المواطنين".

وأضاف، "الإخوان بيكدبوا في أكتر من 30 ملف في وقت واحد.. يمكن موضوع منهم يؤثر على رضا المواطن"، ومن ثم تحدث حالة من التوتر والاحتقان لدى المواطن.

وأكد أن جماعة الإخوان تنهار، وتتحلل، وفي طريقها للتلاشي، وفقدت قدرتها على تجنيد عناصر جدد، حيث أصبح الانتماء للجماعة وصمة عار.

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قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجماعة الإرهابية لا تستطيع المزايدة على ما تقوم به الدولة المصرية من بناء مساجد جديدة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر 6 سنوات، مشيرًا على أن هناك 3602 مسجد تم إحلالهم وتجديدهم خلال هذه الفترة.

وأضاف "جمعة" في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "تم استقبالي بترحيب شديد أثناء افتتاح المساجد في محافظة الشرقية اليوم، وما قامت به الدولة المصرية هو إظهار ما تقوم به للرد على أكاذيب هذه الجماعة، ولكن لا يعقل أن نقوم بكل هذه المباني بعد افتراءاتها الكاذبة".

وتابع " نعمل في صمت وهدوء في إنتاج المساجد وعندما روجت الجماعة الإرهابية أكاذيبها تم الرد بالوقائع، وافتتاح المساجد في المحافظات استكمال لمسيرة البناء على مدار 6 سنوات، حيث تم فتح 200 مسجد في أقل من 8 أيام لأن هناك خطة كاملة لإعادة تعمير وافتتاح المساجد في المحافظات".

واستطرد "عندما توليت الوزارة كان عدد المساجد المغلقة 3400 مسجد مغلق، وتم افتتاح 7 في جنوب سيناء، و7 مساجد أخرى على محور ترعة المحمودية من أفضل المساجد الجامعة تم تسلمها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية في بشائر الخير قامت تسليم أربع مساجد أخرى".

وأردف وزير الأوقاف "تسلمنا في الإسكندرية 11 مسجد قلاع منهم مسجد افتتحه الرئيس السيسي في شهر رمضان الماضي، ومن المنتظر افتتاح 70 مسجد آخر يوم الجمعة الماضية".

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