حصيلة وفيات كورونا بالبرازيل تتجاوز الـ130 ألفا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:59 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 43718 إصابة جديدة بفيروس كورونا و874 حالة وفاة خلال اليوم الأخير، وفقًا لقناة روسيا اليوم

 

وبحسب وزارة الصحة البرازيلية، بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا 4 ملايين و282 ألفا و164 حالة، وحصيلة الضحايا 130 ألفا و396 شخصا.

 

وقد أعلنت البرازيل، تسجيل ثالث أكبر حصيلة للإصابات بفيروس كورونا عالميا بعد الهند والولايات المتحدة.

 

وكانت البرازيل في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا منذ أشهر، قبل أن تقدمت عليها الهند مؤخرا.

 

ولا تزال البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

 

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبا

منذ ساعتين

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ يومين

محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 10 ساعة

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن فايلر

منذ ساعة و نصف

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي

منذ أقل من ساعتين

بن شرقي يضع الزمالك في مأزق

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التعاقد مع رمضان.. بيراميدز فاوض مدرب الأهلي السابق وبطل البريمير ليج

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي

08:31 ص

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

11:28 م

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبا

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟