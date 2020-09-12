نجم الأرجنتين السابق يوجه رسالة قوية لـ"ميسي"

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:32 ص
ميسي
ميسي
وكالات
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وجه مهاجم منتخب الأرجنتين السابق رسالة قوية إلى مواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.

وقال المهاجم الأرجنتيني السابق، المدرب الحالي لنادي ديفنسا إي خوستيثيا، هرنان كريسبو، إن زميله السابق بمنتخب "التانجو" ليونيل ميسي، ينبغي أن يكون له وكيل أعمال محترف وليس والده.

وأضاف كريسبو الذي زامل ميسي في مونديال 2006 بألمانيا: "مع احترامي لخورخي ميسي، الذي يعد وكيل أعماله، فهو لا يكف عن كونه والده أيضاً، في هذه الأمور يحتاج لوكيل أعمال مهني إلى جانبه، ربما لم يتعاملوا بمهنية بقدر لاعب بحجم ميسي".

وتابع: "وكيل الأعمال المحترف لن يفكر بشعور عائلي، فالأسرة تختلف عن المهنية".

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