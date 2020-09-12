مفاجأة.. شاهد ماذا قال محصل في واقعة "سيدة القطار" عن الإجراءات الاحترازية



وأشار، إلى أنه فضل استكمال التصوير لتوثيق الواقعة بدلًا من الدفاع عن المجند، حتى لا يستغلها الإعلام المعادي في إدعاء أن مجندًا تابعًا للقوات المسلحة اعتدى على موظف أثناء أداء عمله، مستطردًا: "فضلت أهدي الفيديو للرئيس السيسي".



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وجهت السيدة صفية أبو العزم، والمعرفة إعلاميا بـ "سيدة القطار"، التحية لكل الجهات والمؤسسات التي قررت تكريمها بسبب الواقعة، معلقة: "أنا معملتش حاجة.. واللي يستحق التكريم المجند ومصور الواقعة"، مضيفة: "أمانة عليكم دوروا على المجند".



وأشارت "أبو العزم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وزارة الدفاع ستكرمها غدا، موجهة التحية للرئيس السيسي على الهدية التي أرسلها لها، منوهة بأنها لم تكن تعلم أن الواقعة يتم تصويرها.



وعن ترديد البعض أن الواقعة عبارة عن "تمثيلية بايخة"،عقبت سيدة القطار، قائلة: "اللي شايف أن اللي حصل تمثيلية بايخة.. ميتفرجش عليها".



كشف شادي محمود بلال، مصور واقعة سيدة القطار، تفاصيل جديدة عن تصرف مشرف القطار ورئيسه في الواقعة، مشيرا إلى أنه صور الواقعة بالصدفة، مشددًا على أنه لم يكن على معرفة مسبقة بالسيدة صفية أبو العزم أو المجند.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، أن المحصل سأل المجند عن التذكرة بعد انطلاق القطار بنحو 5 دقائق، متابعًا: "ناديت عليه وسألته عن تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير ارتداء الكمامة في جميع وسائل النقل، فرد عليّ وقال سيبك من الكلام ده خالص".وتابع، أن رئيس القطار سأل المجند عن التذكرة، وطلب منه خلع الكمامة: "لما قاله كده بدأت أصور الواقعة عشان الدخلة كانت ناشفة، والمجند كان بيفتش جيبه وشنطته عشان الفلوس، ورئيس القطار قاله لو مش معاك هنسلمك للشرطة العسكرية".وأردف: "رئيس القطار قاله قوم تعالى ومتخليش الأفيونة تطلع عليه، وللأسف مكنش عنده قطنة التعامل الناس، ومكنش ينقع يقول حاجة زي كده، ومسك العسكري من ايده وقاله الدنيا هتتقلب على دماغك، وحط ايده على كتفك وقاله حاسب النجوم، ومتدخلتش عشان الموضوع ميكبرش".