تعرف على موعد عرض مسلسل "أسود فاتح" لهيفاء وهبي

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استقرت الجهة المنتجة لمسلسل "أسود فاتح" للفنانة هيفاء وهبي على موعد عرض المسلسل على القنوات الفضائية، حيث من المقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل.





مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبى الدرامية مسلسل "لعنة كارما"، وهو من إخراج خيرى بشارة والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي.





