



بالخطوات.. تسجيل رقم الموبايل على دعم مصر 2020 لأصحاب البطاقات التموينية





تسجيل رقم الموبايل على دعم مصر | تزايدت عمليات البحث المكثفة من قبل أصحاب البطاقات التموينية عن رابط دعم مصر خلال الأيام الأخيرة من اجل تجديد رقم الهاتف المحمول حيث تصدر هذا الخبر محركات جوجل لذا اعددنا لكم هذا التقرير من اجل ان نطلعكم علي كيفيه إعادة تسجيل الرقم وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية والتي يبلغ حامليها حوالي اثنان وعشرون مليون مواطن تقوم الدولة بتقديم لهم سلع مدعمه شهريا من اجل إعانتهم علي الحياة ،الجدير بالذكر ان تجديد البيانات لا يحتاج سوي خطوات بسيطه وسهله سنستعرضها بالتفصيل خلال السطور التالية .





تسجيل رقم الموبايل على دعم مصر

تحاول وزارة التموين المصرية بذل كل ما في وسعها لتقديم خدمة جيده للمواطنين وذلك يتباين من خلال حرضها علي استكمال وتحديث قواعد البيانات المواطنين المستفيدين من المنظومة التموينية حيث قامت خلال الأيام الماضية بمناشدة المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية بضرورة تحديث أرقام الموبايل الخاصة بهم حيث تم طباعة هذه المناشدة من خلال بون الصرف حيث تتم هذه الخطوة من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الذي خصصته الدولة المصرية من اجل الخدمات التموينية وذلك للتيسير علي المواطنين وتوفير لهم الوقت والجهد وعدم الاضطرار إلي اللجوء للتزاحم علي المكاتب التموينية .





خطوات تحديث أرقام الموبايل بالبطاقات التموينية

- تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر ( اضغط هنا ).

- قم بالضغط علي كلمة خدمات تموينيه للمواطنين .

- اختر من القائمة التي ستظهر لك "سجل موبايلك".

- ثم بتحديث رقم الهاتف الخاص بك .

- في حالة تغيير إي بيانات يرجي تحديثها مثل السكن وغيرها .

- ثم يتم الضغط علي كلمة حفظ.



