اليوم عرض حكاية "أمر شخصي" بطولة شيري عادل

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تعرض اليوم السبت مجموعة قنوات DMC في عرض الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا" وهي بعنوان " أمر شخصي" وذلك القصة الثالة من المسلسل ومن بطولة النجمة شيري عادل وإخراج محمود كامل.





تكتمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل "إلا أنا" والذي كان قد عرض منه ثلاث حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت، وأمل حياتي.



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ويشارك في بطولة حكاية امر شخصي، بجانب شيري عادل، ميدو عادل، ونهال عنبر وإيهاب فهمي ونور ايهاب ومعتز هشام وجمال عبد الناصر. وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.