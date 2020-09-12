حصيلة وفيات كورونا بالبرازيل تتجاوز الـ130 ألفا

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 43718 إصابة جديدة بفيروس كورونا و874 حالة وفاة خلال اليوم الأخير، وفقًا لقناة روسيا اليوم

وبحسب وزارة الصحة البرازيلية، بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا 4 ملايين و282 ألفا و164 حالة، وحصيلة الضحايا 130 ألفا و396 شخصا.

وقد أعلنت البرازيل، تسجيل ثالث أكبر حصيلة للإصابات بفيروس كورونا عالميا بعد الهند والولايات المتحدة.

وكانت البرازيل في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا منذ أشهر، قبل أن تقدمت عليها الهند مؤخرا.

ولا تزال البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.