بعد تقليص أيام الحضور.. "التعليم" تكشف مفاجأة عن حصة التربية الرياضية (فيديو)

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كشف رضا حجازي نائب وزير التعليم، تفاصيل الحصص المدرسية في العام الدراسي المقبل بعد تقليص أيام الحضور بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى إن البرامج التعليمية لم تعد رفاهية والحلقة في التليفزيون 45 دقيقة تعادل 4 حصص مدرسية، مؤكدا أن ما يقدم في التليفزيون مكمل لما يتلقاه الطالب في المدرسة.



وأشار "حجازي"، خلال لقائه ببرنامج "حقائق واسرار" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، إلى أن الحصص التي يتلقاها الطالب في المدرسة لن تكون شرح دروس وإنما تطبيقات لما سمعه في التليفزيون، لافتا إلى أنه تم توزيع الحلقات على البرامج وسيتم إعادتها أكثر من مرة ومن لم يتمكن من سماعها عبر شاشة التليفزيون يمكنه سماعها من التلفزيون.



وأضاف أن هناك حصة للتربية الرياضية خلال اليومين الذي يذهب فيهما الطالب للمدرسة على أن يذهب لمراكز الشباب والرياضي باقي أيام الأسبوع وذلك تحت متابعة مدرس التربية الرياضية.



وأشار رضا حجازي نائب وزير التعليم، إلى أن مادة التربية الرياضية ستصبح مادة نجاح ورسوب في العام الدراسي الجديد.



وفي سيلق أخر وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قنا، بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بقنا تحت رعاية اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وذلك للاتفاق على معايير قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 للالتحاق بفصول (فني محطات وشبكات مياه الشرب وفني محطات وشبكات الصرف الصحي) بنظام التعليم والتدريب المزدوج.



وتم توقيع البرتوكول من قبل العميد مهندس محمد جلال رئيس مجلس إدارة شركة مياه قنا والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا وذلك بموافقة اللواء أشرف الداووي محافظ قنا.



وأكد العميد محمد جلال، رئيس شركة مياه قنا، أن هذا البرتوكول يأتي استكمالا لمسيرة الشركة في تخريج دفعات جديدة من الطلاب الذين يتمتعون بخبرات فنيه ومهارات متقدمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي قادرة على العمل في جميع شركات المياه.



وأضافت الدكتورة فاتن نصرالدين، مدير عام التدريب والمشرف العام على فصول مياه الشرب والصرف الصحي انه تم افتتاح تلك الفصول طبقا للقرار الوزاري ٢٧٨ لسنه2016 وقد تم تخريج أولى الدفعات منها هذا العام 2020 وقد أثبت الطلاب تفوقهم ويأتي هذا البرتوكول لدعم استمرارية تخرج دفعات من تلك الفصول.



