تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن فايلر

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد جمال
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انتقد أحمد فوزي، حارس النادي الأهلي سابقًا، السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بسبب التشكيل الخاطئ.

وقال فوزي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فايلر بيبتدي كل مباراة بتشكيل خاطئ".

وأوضح: "فايلر يعتمد على الأنجولي جيرالدو دا كوستا، ولعبه أساسي حرام وعلامة استفهام كبيرة".

وأتم: "جيرالدو لا يصلح للعب في صفوف النادي الأهلي، والطريقة الوحيدة الذي يجب أن يدخل في التشكيل هو اللاعب بمهاجمين وهم مروان محسن وبادجي".



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