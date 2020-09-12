خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:31 ص
يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
أميرة فطيم
Advertisements
كثف مسؤولي النادي الأهلي مفاوضاتهم للتعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت عدة تقارير صحفية عن كواليس مفاوضات القلعة الحمراء مع أهلي جدة لضم البلايلي، الذي أصبح قريبا للغاية من ارتداء قميص المارد الأحمر.

وأوضح وكيل البلايلي في تصريحات لصحيفة "النهار أون لاين" الجزائرية، أنه من المقرر حسم صفقة انتقال اللاعب للنادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة، والانتصار في صراعه مع الزمالك وبيراميدز بعدما أبدى اهتمام ملحوظ باللاعب.

وأبدت إدارة أهلي جدة موافقة مبدئية على بيع يوسف البلايلي إلى القلعة الحمراء، بعد تعثر مشوار اللاعب الاحترافي، حيث كان يبحث عن وجهة أوروبية يتجه إليها.

كما أعرب البلايلي عن رغبته في الانتقال للنادي الأهلي رغم سعي الزمالك وبيراميدز للظفر بخدماته في الميركاتو الصيفي القادم.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوسف البلايلي اهلي جدة الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 18 ساعة

آخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُهنيء الأهلي بالتتويج بالدوري

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 18 ساعة

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ يوم

شقيق "مجند القطار" يوجه طلب عاجل للمسؤولين

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بن شرقي يضع الزمالك في مأزق

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| انخفاض طفيف في الإصابات وارتفاع في وفيات كورونا "الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:06 ص

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

11:28 م

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

04:31 ص

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

12:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟