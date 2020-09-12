برشلونة يستقر على رحيل 12 لاعبا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:30 ص
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي
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استقرت إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني على رحيل 12 لاعب من الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن أول من استغني عنه نادي برشلونة هو اللاعب آرثر الذي ذهب لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي فى صفقة تبادلية مع اللاعب الدولي البوسني بيانيتش.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن أبرز اللاعبين المتوقع رحيلهم من صفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هم المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز والمدافع الدولي الفرنسي صامويل اومتيتي.

بالإضافة إلي المهاجم برانثوايت والظهر الأيمن نيلسون سميدو وسيرجو روبيرتو واللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال.



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كومان رياضة رحيل 12 لاعبا برشلونة ادارة برشلونة

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