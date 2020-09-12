أحمد كرارة يهنئ شقيقته بحفل زفافها

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:16 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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هنئ الفنان أحمد كرارة، شقيقة الصغيرة التي احتفلت بزوجها أمس في حفل زفاف اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين في ظل انتشار فيروس كورونا.


ونشر كرارة، صورة له بجانب شقيقة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلق على الصورة قائلا "أختي اتجوزت مبروك يا حبيبتي ".


وفي سياق منفصل يواصل أحمد كرارة، تصوير مشاهده في مسلسل "حكايات بنات الموسم الخامس" والمقرر أن يعرض في نهاية العام.

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